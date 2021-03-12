صور.. وزير الرياضة يشهد تدريبات المشروع القومي للبطل الأوليمبي في الأقصر

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر ،صباح اليوم الجمعة، تدريبات لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي المقامة بالصالة المغطاة لألعاب النزال بنادي المدينة بمحافظة الأقصر.

جاء ذلك في إطار حرص وزير الشباب والرياضة على حضور تدريبات ومعسكرات اللاعبين المشاركين بالمشروع الذي يعد أحد المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في جميع المحافظات، وتنفذه الإدارة المركزية للأداء الرياضي"الإدارة العامة للموهبة".

ويستهدف المشروع اكتشاف ورعاية المواهب في ألعاب "الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الأثقال" بالإضافة إلى المشروع القومي لموهوبي الاسكواش.

وأكد وزير الشباب والرياضة على دور المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.

وثمن الوزير على قدرة وقوة اللاعبين المشاركين بالمشروع و مواهبهم الواعدة، والأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال إعداد بطل أوليمبي قادر على المنافسة، وتحقيق الإنجازات للرياضة المصرية.

شهد التدريبات عدد من قيادات الوزارة منهم حفني بركات مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، ومحمد حمدي مدير عام الإدارة العامة للموهبة بالوزارة.

وعقب ذلك، قام الدكتور أشرف صبحي بمشاهدة تدريبات أعضاء نادي المدينة في الكرة الطائرة وكرة القدم، وألعاب القوى، وأنشطة كشفية، والمقامة بمنشآت النادي.