أخبار عاجلة

ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. وزير الرياضة يشهد تدريبات المشروع القومي للبطل الأوليمبي في الأقصر

Print
صور.. وزير الرياضة يشهد تدريبات المشروع القومي للبطل الأوليمبي في الأقصر صور.. وزير الرياضة يشهد تدريبات المشروع القومي للبطل الأوليمبي في الأقصر

مصراوي Masrawy

12:51 م الجمعة 12 مارس 2021

الأقصر- محمد محروس:

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر ،صباح اليوم الجمعة، تدريبات لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي المقامة بالصالة المغطاة لألعاب النزال بنادي المدينة بمحافظة الأقصر.

جاء ذلك في إطار حرص وزير الشباب والرياضة على حضور تدريبات ومعسكرات اللاعبين المشاركين بالمشروع الذي يعد أحد المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في جميع المحافظات، وتنفذه الإدارة المركزية للأداء الرياضي"الإدارة العامة للموهبة".

ويستهدف المشروع اكتشاف ورعاية المواهب في ألعاب "الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الأثقال" بالإضافة إلى المشروع القومي لموهوبي الاسكواش.

وأكد وزير الشباب والرياضة على دور المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون في مختلف المحافل الدولية بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.

وثمن الوزير على قدرة وقوة اللاعبين المشاركين بالمشروع و مواهبهم الواعدة، والأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال إعداد بطل أوليمبي قادر على المنافسة، وتحقيق الإنجازات للرياضة المصرية.

شهد التدريبات عدد من قيادات الوزارة منهم حفني بركات مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، ومحمد حمدي مدير عام الإدارة العامة للموهبة بالوزارة.

وعقب ذلك، قام الدكتور أشرف صبحي بمشاهدة تدريبات أعضاء نادي المدينة في الكرة الطائرة وكرة القدم، وألعاب القوى، وأنشطة كشفية، والمقامة بمنشآت النادي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

شبكة عيون الإخبارية