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بمناسبة "عيد الأم".. الداخلية تُنظم احتفالية لتكريم أسر الشهداء في الدقهلية

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بمناسبة "عيد الأم".. الداخلية تُنظم احتفالية لتكريم أسر الشهداء في الدقهلية بمناسبة "عيد الأم".. الداخلية تُنظم احتفالية لتكريم أسر الشهداء في الدقهلية

مصراوي Masrawy

12:50 م الجمعة 12 مارس 2021

كتب - علاء عمران:

أقامت مديرية أمن الدقهلية حفل ترفيهي لأسر الشهداء بنادي تجديف الشرطة بالمنصورة بمناسبة الاحتفال بيوم عيد الأم.

وقد تم خلال الاحتفالية تقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة، وتقديم بعض الهدايا الرمزية.

ومن جانبهم أعربت أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بهذا الاحتفال والذي يؤكد حرص الوزارة على تكريم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأم وفي إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية نحو تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداء الشرطة الأبطال إعلاءً لقيم الوفاء وتقديراً لتضحيات ذويهم ووفاءً وعرفاناً بما قدموه من تضحيات في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

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