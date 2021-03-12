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وزير الرياضة يطلق إشارة بدء الماراثون الرياضي في الأقصر

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وزير الرياضة يطلق إشارة بدء الماراثون الرياضي في الأقصر وزير الرياضة يطلق إشارة بدء الماراثون الرياضي في الأقصر

مصراوي Masrawy

12:19 م الجمعة 12 مارس 2021

الأقصر- محمد محروس:

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الجمعة إشارة بدء الماراثون الرياضي الذي نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة بمحافظة الأقصر بمشاركة 500 من الشباب والفتيات من أبناء المحافظة.

انطلق الماراثون من ساحة معبد الأقصر مروراً بالكورنيش، وصولاً لساحة نادي المدينة المنورة، في إطار برامج وأنشطة الوزارة الهادفة إلى نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع.

شارك بالماراثون محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر ، وحفني بركات مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وسونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، وغادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة الحرص على تنظيم مجموعة من الماراثونات الرياضية في جميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة في ضوء تنفيذ استراتيجية الوزارة لنشر الرياضة، وجعلها أسلوب حياة.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بمشاركة شباب وفتيات في الماراثونات الرياضية التى يتم تنفيذها أسبوعياً بالتعاون مع مختلف الروابط الرياضية.

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