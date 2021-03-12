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مصرع شخصين وإصابة 23 آخرين في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

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مصرع شخصين وإصابة 23 آخرين في انقلاب سيارة بالإسماعيلية مصرع شخصين وإصابة 23 آخرين في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

مصراوي Masrawy

11:59 ص الجمعة 12 مارس 2021

كتب - علي عبد الودود:

شهد طريق أبو سلطان، اليوم الجمعة، واقعة انقلاب سيارة، في دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 23 آخرين.

‏تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ‫نصف نقل تقل عمالًا من محافظة الشرقية أثناء توجههم إلى العمل.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بـ15 سيارة، لنقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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