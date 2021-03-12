مصرع شخصين وإصابة 23 آخرين في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

مصراوي Masrawy
11:59 ص الجمعة 12 مارس 2021
كتب - علي عبد الودود:
شهد طريق أبو سلطان، اليوم الجمعة، واقعة انقلاب سيارة، في دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 23 آخرين.
تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل تقل عمالًا من محافظة الشرقية أثناء توجههم إلى العمل.
ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بـ15 سيارة، لنقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.