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القبض على متهمين بحيازة "نصف كيلو حشيش وهيروين" في القليوبية

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القبض على متهمين بحيازة "نصف كيلو حشيش وهيروين" في القليوبية القبض على متهمين بحيازة "نصف كيلو حشيش وهيروين" في القليوبية

مصراوي Masrawy

11:39 ص الجمعة 12 مارس 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على عنصرين شديدي الخطورة، بالخصوص وشبين القناطر، لاتهامهما بحيازة مخدرات "حشيش وهيروين".

كانت البلاغات تعددت أمام اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، بترويج عاطلين المخدرات ف الخصوص وشبين القناطر، فكلف اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، بسرعة ضبط المتهمين وتحديد هويتهم.

جرى تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، والذي تمكن من القبض على المتهمين وهما "م.ع.ا" 34 عاما، عاطل، ومقيم عزبة علام بالخصوص، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، تزن حوالي 350 جرام، و"ع.ا.ا" 22 عاما، عاطل، ومقيم عزبة يمن، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 250 جرام.

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