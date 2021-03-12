أخبار عاجلة

ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

الوحدة الوطنية.. قس يتبرع بـ"فرش مسجد محطة مياه" غربي سوهاج - صور

Print
الوحدة الوطنية.. قس يتبرع بـ"فرش مسجد محطة مياه" غربي سوهاج - صور الوحدة الوطنية.. قس يتبرع بـ"فرش مسجد محطة مياه" غربي سوهاج - صور

مصراوي Masrawy

11:35 ص الجمعة 12 مارس 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تبرع القمص يوسف فرنسيس سامى رئيس مجلس إدارة جمعية بيت الرحمة للأيتام بسوهاج بفرش سجاد لمسجد محطة مياه سوهاج غرب.
صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدري محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه تجرى حاليا أعمال إحلال وتجديد في محطة مياه سوهاج غرب وأنه من ضمن تلك الأعمال طلاء مسجد المحطة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه أثناء تنفيذ تلك الأعمال شاهد القمص يوسف فرنسيس من مقر إدارته لجمعية بيت الرحمة أعمال الطلاء للمسجد فتقدم بهدية تتمثل فى سجاد لفرش المسجد وكذلك مكنسة كهربائية، وذلك فى إطار تدعيم روح المحبة والإخاء بين مسلمي ومسيحي الوطن الواحد.

وأكد "دين" أن تلك المساهمة ليست بجديدة بين أبناء الوطن وأن العلاقات الودية هي التي تسيطر على جميع المصريين، وأن هذه المبادرة تجسد مشهدًا من مشاهد الوحدة الوطنية في .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

شبكة عيون الإخبارية