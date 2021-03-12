الكشف والعلاج مجانا.. قافلة طبية في قرية المراغي شرقي الإسكندرية - صور

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

أطلق حي المنتزه أول بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في الإسكندرية قافلة طبية ومجتمعية بقرية المراغي، للكشف على المواطنين، وتقديم العلاج بالمجان.

وضمت القافلة 4 عيادات طبية متخصصة هي "الباطنة، الأطفال، العظام، تنظيم الأسرة"، إلى جانب إجراء امتحانات محو الأمية، واستخراج بطاقات الرقم القومي.

ومن جانبها، قالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، إنه جرى الكشف على نحو 400 شخصا، وتقديم العلاج لهم بالمجان، بالتنسيق مع إحدى شركات الأدوية.

وأضافت رئيس حي المنتزه أول، في تصريح لها، اليوم الجمعة، أن القافلة شملت أيضا استخراج بطاقات الرقم القومي مجانا لـ 51 سيدة، وإجراء امتحانات فورية لمحو الأمية لعدد 81 شخصا.

وفي سياق متصل، أجرى المجلس القومي للمرأة مأمورية لاستخراج 106 بطاقة رقم قومي للسيدات مجانا بقرية الـ 500 بحي المنتزه أول شرق الإسكندرية.