"الطقس السيئ".. إغلاق ميناء الغردقة البحري بسبب الأحوال الجوية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

السويس - حسام الدين أحمد:

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم الجمعة نظرا لسوء الأحوال الجوية.

َوقال مصدر ملاحي إن غرفة عمليات الهيئة أغلقت الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن والعائمات الصغيرة بعد زيادة سرعة الرياح التي بلغت 30 عقدة بحرية - تعادل 54 كيلو - واتجاهها شمالية غربية.

وأضاف المصدر أن ارتفاع الأمواج تراوح ما بين 2 إلى 3 أمتار وحالة البحر مضطربة وجرى إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.