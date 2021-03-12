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بـ"15 خلية".. تفاصيل إنشاء المدفن الصحي للقمامة في مطروح

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بـ"15 خلية".. تفاصيل إنشاء المدفن الصحي للقمامة في مطروح بـ"15 خلية".. تفاصيل إنشاء المدفن الصحي للقمامة في مطروح

مصراوي Masrawy

10:56 ص الجمعة 12 مارس 2021

كتب - علي عبد الودود:

تشهد محافظة مرسى مطروح جهودًا ملموسة للأجهزة التنفيذية من أجل تطوير منظومة النظافة في كافة المدن والأحياء، ومن ذلك الشروع في إنشاء مدفن صحي جديد بتكلفة 60 مليون جنيه.

وقال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، إنه من المستهدف إقامة 15 خلية لتجميع القمامة والمخلفات، على مساحة 60 فدانًا، بتكلفة إجمالية للمشروع 60 مليون جنيه، بالمدفن الصحي الجديد، بالكيلو 20 على طريق سيوة مرسى مطروح.

وأعلن رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه سيتم عمل مصنع لتدوير القمامة داخل المدفن الصحي الجديد، وسيتم دفن ناتج المصنع في خلايا التجميع، علمًا بأن الخلية الواحدة تستوعب قمامة ومخالفات تصل إلى 200 ألف طن، والخلية عبارة عن حفرة بمساحة 1700 في عمق 8 أمتار تحت سطح الأرض.

وأضاف أنه سيتم إقامة محطة وسيطة متنقلة تكبس القمامة، والتي تصل إلى 60 طنًا للحمولة الواحدة، ثم يتم نقلها إلى المدفن الصحي الجديد بالكيلو 20 على طريق مطروح سيوة، لتتم عملية التدوير والاستفادة من القمامة والمخلفات.

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