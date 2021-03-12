★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الدقهلية - رامي محمود:

كشف محمد عبدالباقي، رئيس حي غرب المنصورة، مفاجأة جديدة بشأن المنزل المنهار في المنصورة بمحافظة الدقهلية، والذي لم يصدر له قرار إزالة.

وقال رئيس حي غرب المنصورة إن العقار صدر له قرار الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1126 لسنة 2018 بإضافته ضمن المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة الدقلية.

وأوضح أن العقار في شارع عبد الحميد - شارع عوضين - شارع حمدى من حسين بك ملك المواطن هاني غالي، ضمن المباني والمنشآت ضمن التراث المعماري المتميز بالمحافظة، وبالتالي لم يصدر له قرار إزالة.

وأضاف أنه تقرر تشكيل لجنة هندسية فنية لمراجعة العقارات بالمنطقة والوقوف على سلامتها الإنشائية والبنائية واتخاذ ما يلزم بشأنها فورًا.

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارا بانهيار عقار بشارع حسين بك بنطاق قسم أول المنصورة.

انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء أحمد مهدي، مدير الإدارة، لسرعة التعامل مع تداعيات المنزل المنهار ورؤساء ونواب حى غرب المنصورة وحى شرق المنصورة ومركز ومدينة المنصورة لرفع الأنقاض للمنزل والبحث عن وجود مفقودين تحت الأنقاض.

وتمكنت قوات الإنقاذ من استخراج جثة مارسيل كامل جرجس 80 عاما.

وقال محمد عبدالباقي، رئيس حي غرب إنه تقرر تشكيل لجنة هندسية فنية لمراجعة العقارات بالمنطقة والوقوف على سلامتها الإنشائية والبنائية واتخاذ مايلزم بشأنها فورا.

اقرأ أيضًا

انهيار منزل من 3 طوابق في المنصورة.. وأنباء عن ضحايا تحت الأنقاض

الصور الأولى لموقع انهيار منزل مكون من 3 طوابق في المنصورة

استخراج جثمان ضحية انهيار عقار بالمنصورة من تحت الأنقاض