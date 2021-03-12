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اليوم.. "أوقاف بني سويف" تفتتح 12 مسجدًا جديدًا

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اليوم.. "أوقاف بني سويف" تفتتح 12 مسجدًا جديدًا اليوم.. "أوقاف بني سويف" تفتتح 12 مسجدًا جديدًا

مصراوي Masrawy

10:35 ص الجمعة 12 مارس 2021

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلنت مديرية أوقاف بني سويف، أنه سيجري افتتاح 12 مسجدًا بالمحافظة، اليوم الجمعة، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير وإنشاء المساجد.

من جانبه أوضح الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أن المساجد التي سيجري افتتاحها من بينها 3 مساجد بمركز ومدينة بني سويف ومسجدين بمركز ببا، و3 بمركز ناصر و2 بمركز سمسطا ومسجد بمركز الواسطى وآخر بالفشن.

وأضاف أن المساجد تحت الإشراف الكامل من وزارة الأوقاف وذلك يساهم في ترسيخ المفاهيم الصحيحة عن الدين الإسلامي، ويواجه الأفكار المغلوطة والظلامية التي تحاول الجماعات المتطرفة بثها بين الشباب، وجموع المواطنين، مضيفا إلى أن المساجد أصبحت حاليا منارة للعلم والدعوة والوعي.

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