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وفاة ممرضة بفيروس كورونا في بني سويف

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وفاة ممرضة بفيروس كورونا في بني سويف وفاة ممرضة بفيروس كورونا في بني سويف

مصراوي Masrawy

10:34 ص الجمعة 12 مارس 2021


بني سويف - حمدي سليمان:

أعلنت مديرية صحة بني سويف، صباح اليوم الجمعة، وفاة الممرضة تهاني بكر علي، أحد أعضاء الطاقم الطبي بمستشفى الصدر، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر مسئول بمديرية الصحة، إن الممرضة جرى حجزها بمستشفى الواسطى المركزي عقب إصابتها بارتفاع في درجة الحرارة ومشاكل في التنفس، وبالكشف والمتابعة من قبل الفريق الطبي تبين ظهور أعراض المستجد عليها، فجرى حجزها تحت الملاحظة إلى أن فارقت الحياة.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيدة وكافة أبناء القطاع الصحي، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدا على عظم ما يقوم به الطاقم الطبي من جهود وتضحيات في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى تفانيهم وإخلاصهم الكبير في أداء واجبهم المهني والإنساني.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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