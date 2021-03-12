اليوم.. قطع مياه الشرب عن 5 مناطق في أسوان

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسوان - إيهاب عمران:

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بيانا، حول قطع مياه الشرب اليوم الجمعة، عن 5 مناطق بمدينة أسوان لمدة 10 ساعات.

وجاء في نص البيان: "نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بتنفيذ أعمال ربط خط الانحدار الجديد بكورنيش النيل، وهو ما يترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق " طريق الكورنيش من مصر للطيران وحتى جامع النصر بجميع تفريعاته – شارع عباس فريد – الشارع الجديد – الشواربى القديم – منطقة السلطان أبو العلا " وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة الثامنة من صباح غدا السبت".

وأهابت الشركة بالمواطنين، والجهات الخدمية المعنية، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة، أو بالاتصال بالخط الساخن للشركة 125 في حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان.