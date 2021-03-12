استخراج جثمان ضحية انهيار عقار بالمنصورة من تحت الأنقاض

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الدقهلية-رامي محمود:

تمكنت قولت الإنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية بالدقهلية من انتشال جثمان سيدة تبلغ من العمر ٨٠ عاما من تحت أنقاض العقار المنهار بشارع حسين بك بمدينة المنصورة.

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارا بانهيار عقار بشارع حسين بك بنطاق قسم أول المنصورة.

انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء أحمد مهدي، مدير الإدارة، لسرعة التعامل مع تداعيات المنزل المنهار ورؤساء ونواب حى غرب المنصورة وحى شرق المنصورة ومركز ومدينة المنصورة لرفع الأنقاض للمنزل والبحث عن وجود مفقودين تحت الأنقاض.

وتمكنت قولت الإنقاذ من استخراج جثة مارسيل كامل جرجس 80 عاما.

وقال محمد عبدالباقي، رئيس حي غرب إنه تقرر تشكيل لجنة هندسية فنية لمراجعة العقارات بالمنطقة والوقوف على سلامتها الإنشائية والبنائية واتخاذ مايلزم بشأنها فورا.