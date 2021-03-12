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مصراوي Masrawy

الدقهلية-رامي محمود:

توفيت صباح اليوم الجمعه الحاجة زينب مصطفى مسعد الملاح، والشهيرة بـ"الحاجة زينب" عن عمر يناهز الـ98 عامًا ابنة قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية والتي تبرعت بقرطها لصندوق تحيا مصر عام ٢٠١٤ واستقبلها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كانت الحاجة زينب تعاني من ضعف الإبصار "كفيفة" وأعلنت عن تبرعها بقرطها ذهبي مساهمة في بناء مصر الجديدة ودعما للرئيس، واستقبلها "السيسى" وقتها بقصر الرئاسة لتكريمها.

ومن المقرر أن يشيع جثمانها عقب صلاة الجمعة بمسقط رأسها بقرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.