تعرفي على موضة ألوان ربيع وصيف 2021 (صور)

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مصراوي Masrawy

تبحث كل امرأة عن إطلالة عصرية أنيقة تُبرز تفردها وجمالها، وتتابع منصات دور العرض وأحدث صيحات الموضة في كل قطع الملابس.

ولا شكّ أن الألوان من الأمور المهمة، لذا نستعرض أحدث ألوان بيع وصيف 2021، وفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ":

الجينز البني

يكتسي الجينز باللون البني في ربيع وصيف 2021، وأوضحت مجلة "Elle" أن الجينز يتألق هذا الموسم بدرجات النوجا والبرونزي المشرقة أو بدرجات الشوكولاتة الداكنة الأنيقة، مشيرة إلى أن البني يبدو بصورة رائعة خاصة مع القصات الريترو الكلاسيكية، كالقصة ذات الوسط العالي والأرجل الواسعة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجينز البني يتناغم مع الملابس، التي تتألق بنفس درجات العائلة اللونية مثل درجات الكريمي الناعمة أو درجة الجملي الكلاسيكية.

ويتسم الجينز البني بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الصحول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع تي شيرت أبيض وحذاء رياضي، بينما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيقه مع بلوزة وبيلزر وحذاء ذي كعب عال.

الأصفر الشمسي

كما يسطع الأصفر الشمسي في سماء الموضة النسائية في ربيع وصيف 2021 ليمنح المرأة إطلالة مشرقة وجذابة تشيع أجواء البهجة والمرح والانطلاق.

وأوضحت مجلة "Elle" أن الأصفر الشمسي يزين هذا الموسم الفساتين والسراويل والتنانير والحقائب والأحذية ليضفي على المظهر لمسة جاذبية تخطف الأنظار.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن مَن ترغب في إطلالة هادئة يمكنها تنسيق الأصفر الشمسي مع الأسود أو البيج أو الكريمي، أو يمكنها الاكتفاء بقطعة إكسسوار تزهو بالأصفر الشمسي كحقيبة أو حذاء.

أما مَن ترغب في إطلالة جريئة تأسر الألباب، فيمكنها اللجوء إلى الإطلالة الكاملة بالأصفر الشمسي أو تنسيق الأصفر الشمسي مع البرتقالي.

الأخضر الصارخ

كما أفادت مجلة "Elle" بأن الأخضر الصارخ (Shocking Green) يتربع على عرش ألوان الموضة النسائية ليمنح المرأة إطلالة مبهجة وجريئة تخطف الأنظار.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن الاكتفاء بالإكسسوارات المزدانة باللون الأخضر الصارخ كالأحذية والحقائب لإضفاء لمسة جاذبية على الملابس ذات اللون الأحادي، وذلك للبعد عن المبالغة والتكلف.

كما يمكن التخفيف من حدة اللون الأخضر الصارخ من خلال تنسيقه مع الألوان الهادئة والمحايدة كالبيج والأسود.