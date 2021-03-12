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150 ألف جنيه.. غرامة فتح مركز دروس خصوصية في مطروح

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150 ألف جنيه.. غرامة فتح مركز دروس خصوصية في مطروح 150 ألف جنيه.. غرامة فتح مركز دروس خصوصية في مطروح

مصراوي Masrawy

03:40 ص الجمعة 12 مارس 2021

كتب - علي عبد الودود:
شهدت محافظة مرسى مطروح واقعة الحكم على 3 مدرسين متهمين بمخالفة قرار حظر التجوال وفتح مركز للدروس الخصوصية.
قضت محكمة جنح مطروح الإبتدائية، برئاسة المستشار أحمد السباعي، بتغريم كل من "م م ا "، "ع ف ع"، و"ا ب ا" بغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما فى القضية رقم 203388 جنح مطروح لسنة 2020 بكسر الحظر وإدارة مركز للدروس الخصوصية، مخالفة لقرار رئاسة مجلس الوزراء بغلق مراكز الدروس الخصوصية ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار المستجد.
كانت حملة في نوفمبر الماضي، شهدات إغلاق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية في شارع المحطة بمشاركة الأجهزة الرقابية بمجلس المدينة تنفيذًا لقرارات رئاسة الوزراء بشأن الحفاظ على التباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي فيروس كورونا وغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية المخالفة.
ومركز الدروس الخصوصية عبارة عن 5 قاعات بها طلبة من أعمار مختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب العقار والمدرسين أصحاب الواقعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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