انتشال آخر جثث الأطفال الغرقى بالوادي الجديد

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

نجحت فرق الإنقاذ النهري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في انتشال جثة الطفل سليمان عمرو الشاذلي (14 سنة)، آخر ضحايا حادث غرق مركب بمصرف في مدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

كان اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول جثة طفل لمشرحة مستشفى الخارجة العام. حيث تبين قيام 8 أطفال باستقلال مركب صغيرة في مصرف زراعي بمنطقة بئر 2 بالخارجة وغرق 3 منهم خلال استقلالهم المركب بينما جرى إنقاذ 5.

وفي السياق، قرر المحافظ اللواء محمد الزملوط إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق والوقوف على أسباب وملابسات الحادث وتحديد المسؤولية الجنائية. كما كلف مديرية التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا.

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