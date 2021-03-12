بالصور.. أمطار خفيفة على دمياط وانتظام حركة الملاحة

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

سقطت أمطار خفيفية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على مناطق عدة في دمياط ورأس البر، تزامنًا مع استقرار حالة الطقس على مناطق أخرى من الإقليم.

ولم تتأثر حركة الملاحة في بوغاز شطا وعزبة البرج وبحيرة المنزلة، بينما استمر خروج مراكب الصيد، منذ ساعات الصباح الأولى. كما انتظم العمل داخل هيئة ميناء دمياط.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في وقت سابق، وضع خطة تتضمن كافة الاستعدادات الخاصة بمجابهة موجات الطقس السيئ، وسقوط الأمطار.

وأكدت الدكتورة منال عوض أنه جرى التأكد من وحدات رفع وشفط المياه، التابعة للوحدات المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والطاقة الاستيعابية لمحطات الرفع والمعالجة.​