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شاهد .. الربيع يكسو براري تيماء بعد موسم الأمطار ويجذب الزوَّار

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كسا أرضها بألوانه الزاهية ورائحته الزكية وظهرت بها الأشجار

شاهد .. الربيع يكسو براري تيماء بعد موسم الأمطار ويجذب الزوَّار

تصوير - محمد بخيت: اكتست المناطق البرية في محافظة تيماء، بأنواع النباتات البرية التي ظهرت بعد موسم الأمطار التي شهدتها المحافظة، وأصبحت تلك المناطق مقصدًا لملاك المواشي والإبل يأتون إليها من المحافظات والمناطق المجاورة.

ولم تقتصر المناطق على ملاك الإبل والمواشي فحسب، بل أصبحت وجهةً لعشاق البراري، خصوصًا مع النباتات الربيعية التي بسطت بألوانها الزاهية ورائحتها الزكية مناطق واسعة من المحافظة.

وشملت النفود وجنوب وشرق المحافظة، والخنفة ؛ وظهرت في تلك المناطق وغيرها أشجار الربلة والأربيان والتربة والقليقان والقحويان والرقروق وغيرها من النباتات.

شاهد .. الربيع يكسو براري تيماء بعد موسم الأمطار ويجذب الزوَّار

شاهد .. الربيع يكسو براري تيماء بعد موسم الأمطار ويجذب الزوَّار

شاهد .. الربيع يكسو براري تيماء بعد موسم الأمطار ويجذب الزوَّار

شاهد .. الربيع يكسو براري تيماء بعد موسم الأمطار ويجذب الزوَّار

شاهد .. الربيع يكسو براري تيماء بعد موسم الأمطار ويجذب الزوَّار

شاهد .. الربيع يكسو براري تيماء بعد موسم الأمطار ويجذب الزوَّار

شاهد .. الربيع يكسو براري تيماء بعد موسم الأمطار ويجذب الزوَّار

شاهد .. الربيع يكسو براري تيماء بعد موسم الأمطار ويجذب الزوَّار

شاهد .. الربيع يكسو براري تيماء بعد موسم الأمطار ويجذب الزوَّار

تيماء محافظة تيماء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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