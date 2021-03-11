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إنتاج 320 مليون جرعة سنويًا.. مدير معهد الأمصال: نسعى لإنتاج 73 لقاحًا جديدًا

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إنتاج 320 مليون جرعة سنويًا.. مدير معهد الأمصال: نسعى لإنتاج 73 لقاحًا جديدًا إنتاج 320 مليون جرعة سنويًا.. مدير معهد الأمصال: نسعى لإنتاج 73 لقاحًا جديدًا

مصراوي Masrawy

11:39 م الخميس 11 مارس 2021

كتب- أحمد مسعد:
قال الدكتور محمد سعد مدير معهد الأمصال واللقاحات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المعهد يسعى لمضاعفة إنتاجه من الأمصال واللقاحات من 15% إلى 25% في الأسواق المحلية، موضحًا أن المعهد نجح في إنتاج 16لقاحًا جديدًا خلال عامين.

وأضاف "سعد"، لمصراوي، أن المعهد يسعى لإنتاج 72 لقاحًا بيطريًا من فيروسات" أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع إنفلونزا الخنازير، مشيرًا إلى افتتاح فرعين جديدين للمعهد بمحافظات الصعيد مع التشديد على اتباع كافة الأساليب الحديثة في إنتاج اللقاحات.

وتابع مدير معهد الأمصال واللقاحات، أن المعهد ينتج ما يقرب من 320 مليون جرعة سنويًا، يستهدف الإنتاج الكمية الكبرى من إنفلونزا الطيور، مؤكدًا على وجود 14 قسمًا منتج للقاحات البيطرية بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات.

ونوه سعد، أنه يتم معايرة اللقاحات البيطرية طبقًا للبروتوكولات العالمية، وهناك لجان دولية لتقييم إنتاج اللقاحات البيطرية المحلية، وننتج 85% من احتياجاتنا من اللقاحات البيطرية للمزرعة و7% للدواجن.

وتابع: "لدينا منافذ لتوزيع اللقاحات البيطرية المحلية في 19 محافظة، منتشرين في عربات المجهزة لنقل اللقاحات البيطرية للأماكن النائية".

الجدير بالذكر أن تستورد 500 ألف جرعة لقاح لمرض الحمى القلاعية؛ بهدف تقليل الفجوة الاستيرادية لإنفلونزا الطيور.

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