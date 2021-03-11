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رئيس "طاقة الشيوخ" يتقدم بطلب مناقشة بشأن تطوير صناعة الصحافة والإعلام

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رئيس "طاقة الشيوخ" يتقدم بطلب مناقشة بشأن تطوير صناعة الصحافة والإعلام رئيس "طاقة الشيوخ" يتقدم بطلب مناقشة بشأن تطوير صناعة الصحافة والإعلام

مصراوي Masrawy

11:35 م الخميس 11 مارس 2021

كتب- مصراوي:

تقدم النائب عبدالخالق عياد رئيس لجنة البيئة والطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بطلب مناقشة بشأن تطوير صناعة الصحافة والإعلام التقليدية ووقف تدهورها لتواكب التطور الذي يحدث في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والتحول الرقمي المنتشر بسرعة الضوء، بالإضافة إلى ظهور صحافة المواطن والذي عزز من وجود لاعبين آخرين قادرين على صناعة المحتوى الإعلامي ولم تعد معه وسائل الإعلام التقليدية قادرة على مواكبة هذا التطور، مما أدى إلى عزوف كثير من المواطنين عن متابعة وسائل الإعلام التقليدية واستقبال معظم المعلومات والأخبار من الفضاء الإلكتروني أو قنوات يتم بثها من خارج وتقدم محتوى يشوبه كثير من التضليل والأخبار الزائفة.

وأشار "عياد"، إلى أنه على الرغم من أن المادة 68 من الدستور تلزم الدولة بتوفير وإتاحة المعلومات للمواطنين بشفافية إلا أنه حتى الآن لم يخرج إلى النور قانون ينظم حرية تداول المعلومات مما تسبب في ضعف المعلومات والمحتوى الإعلامي بشكل كبير رغم انه حق للمواطن قبل أن يكون حق للصحفيين.

وأضاف، أن هناك بعض التشريعات الأخرى المتعلقة بالصحافة والإعلام والتي تحتاج إلى مراجعة وتعديل أو إلى طرح تشريعات جديدة خصوصًا التشريعات المتعلقة بالحريات الصحفية مثل قانون منع الحبس في قضايا النشر، تفعيل نصوص مواجهة الاحتكار الموجودة في القوانين المختلفة، والتصدي للظواهر الجديدة التي تم فرضها على العمل الصحفي، والتي تفتح أبوابا خلفية للتدخل في المحتوى الصحفي والإعلامي، بالإضافة إلى تفعيل ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي.

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مصراوي Masrawy

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