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صور.. سياح يشيدون بعروض فرقة رضا ببورسعيد والفلكلور المصري

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صور.. سياح يشيدون بعروض فرقة رضا ببورسعيد والفلكلور المصري صور.. سياح يشيدون بعروض فرقة رضا ببورسعيد والفلكلور المصري

مصراوي Masrawy

11:37 م الخميس 11 مارس 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شاهد سياح أجانب، مساء اليوم الخميس، عرضًا لفرقة رضا للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وذلك في أولى عروضها الاستعراضية، بمسرح المركز الثقافي بمحافظة بورسعيد، والتي تستمر حتى 13 مارس الجاري المقبل، ضمن فعاليات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية" التي تستمر طوال عام 2021.

وأعرب السياح عن سعادتهم بتواجدهم في وإعجابهم الشديد بعروض فرقة رضا الاستعراضية، مشيدين بالشعب المصري وما لمسوه من حسن ضيافة وارتياح في بورسعيد، كما أشادوا بجمال بورسعيد خاصة المعديات ومدينة بورفؤاد وطيور النورس.

وقدمت الفرقة بقيادة الدكتور محمود صلاح، مجموعة متنوعة من "التابلوهات" الاستعراضية منها: "الأقصر بلدنا، رحلة، حلاوة شمسنا، الفلاحين، العرقسوس، الحجالة، الأغانى، رنة خلخال، سماح النوبة، الإسكندراني، لحظ رنا، موشح غريب الدار، الكرنبة، العصايا، والنوبي".

كانت الدكتورة إيناس عبداادايم، وزير الثقافة، قد أطلقت في الخامس من مارس الماضي فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتي تستمر طوال العام الحالي 2021، وذلك بالمركز الثقافي.

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