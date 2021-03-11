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المملكة تدعو لتكثيف الجهود الدولية لحل أزمة أقلية "الروهينغا" المسلمة في ميانمار

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المملكة تدعو لتكثيف الجهود الدولية لحل أزمة أقلية "الروهينغا" المسلمة في ميانمار المملكة تدعو لتكثيف الجهود الدولية لحل أزمة أقلية "الروهينغا" المسلمة في ميانمار
"البصراوي" دعا المجتمع الدولي لدعم حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي

المملكة تدعو لتكثيف الجهود الدولية لحل أزمة أقلية

أكدت المملكة العربية أنها تتابع بقلق بالغ معاناة أقلية الروهينغا المسلمة وغيرهم من الأقليات في ميانمار، عادةً إياها إحدى أهم القضايا التي توليها اهتمامًا كبيرًا.

ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف وإعطاء أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي.

جاء ذلك في كلمة للمملكة العربية السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الأممي المعني بالأوضاع في ميانمار مع ثوماس اندريس، ألقاها السكرتير الأول رئيس قسم حقوق الإنسان في وفد المملكة الدائم في الأمم المتحدة في جنيف مهند البصراوي.

وأعرب البصراوي عن القلق والأسف إزاء ما ورد في التقرير عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من اعتقالات تعسفية والإفراط في استخدام القوة ضد المدنيين وجرائم القتل، كما أعرب عن القلق إزاء إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في بعض الولايات ذات الحاجة الماسة إلى تلك المساعدات.

وجدد في ختام الكلمة، دعوة المملكة إلى تكثيف الجهود الدولية لحل هذه الأزمة من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراع وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة لجميع المهجرين.مجلس حقوق الإنسان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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