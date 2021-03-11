أخبار عاجلة

ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أمانة حائل" تزرع مليون زهرة بالميادين.. وأمينها: نؤمن بأهمية الرقعة الخضراء

Print

أكد أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، أن أمانة حائل تؤمن بأهمية زيادة الرقعة الخضراء وتهيئة وصيانة الميادين والحدائق العامة، خصوصًا فـي مجال زراعة الزهور الموسمية مثل "البتونيا، والأقحوان، والماري قود، وفم السمكة، والقرنفل".

جاء ذلك بعد أن زرعت أمانة حائل ما يزيد على مليون زهرة موسمية بمدينة حائل لتزيين وتجميل الشوارع والطرق الرئيسة والميادين العامة، ضمن أعمالها لتحسين المشهد الحضري.

وتهدف تلك الأعمال إلى تحسين المنظور البصري من خلال الأشكال الجمالية للزهور التي تختلف من وقت لآخر، حيث إن أنواع الزهور وألوانها وأحجامها تضفي لمسة جمالية وحضارية على المواقع التي يرتادها الأهالي والزوار.

وقامت أمانة حائل بتأهيل وصيانة أكثر من 210 آلاف متر مربع من المسطحات الخضراء في الحدائق والميادين العامة وزراعة أكثر من 15.000 شجرة تنوعت ما بين أشجار "جاكراندا" وأشجار "نيم" وأشجار "ستيركوليا" وأشجار "الديدونيا".

حائل أمانة حائل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق

وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق

السفير السعودي لدى اليمن يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في البلاد

السفير السعودي لدى اليمن يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في البلاد

"الوكالة الذرية" تفضح انتهاكات إيران: هذا ما تفعله من أنشطة نووية "تحت الأرض"

"الوكالة الذرية" تفضح انتهاكات إيران: هذا ما تفعله من أنشطة نووية "تحت الأرض"

ما العمر المناسب لتلقي لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا"؟.. هنا إجابة "الصحة"

ما العمر المناسب لتلقي لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا"؟.. هنا إجابة "الصحة"

شبكة عيون الإخبارية