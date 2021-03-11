أخبار عاجلة

ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"السياحة والرياضة" يستأنفان رحلات قطار الشباب للأقصر وأسوان

Print
"السياحة والرياضة" يستأنفان رحلات قطار الشباب للأقصر وأسوان "السياحة والرياضة" يستأنفان رحلات قطار الشباب للأقصر وأسوان

مصراوي Masrawy

11:24 م الخميس 11 مارس 2021

كتب يوسف عفيفي:
أعلنت وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة، استئناف قطار الشباب، وذلك في إطار التعاون بين وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة.

وبحسب بيان وزارة السياحة اليوم، دعت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتورة نجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، الشباب المشارك في الفوج الأول لقطار الشباب بعد استئنافه.

وقالت إيمان محمود، إن وزارة السياحة والآثار تتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في رحلات قطار الشباب من خلال تنظيم زيارات لعدد من الأماكن السياحية والأثرية بمحافظتي الأقصر وأسوان، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة ويتم تطبيقها في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية.

وأكدت نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لرفع الوعي السياحي والأثري لدى الشباب وتعزيز دورهم القومي وانتمائهم لوطنهم وتعزيز سلوكهم الإيجابي تجاه المواقع السياحية والأثرية وأهمية المحافظة عليها، وكذلك تنمية الولاء والانتماء وتبادل الخبرات، وذلك وفقاً لرؤية الوزارة في هذا الشأن

تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار، تنظم رحلات توعوية لجميع فئات المجتمع في مختلف المحافظات وذلك من خلال التعاون مع الجامعات والمدارس والمؤسسات الخيرية والمجتمعية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

شبكة عيون الإخبارية