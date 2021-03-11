"السياحة والرياضة" يستأنفان رحلات قطار الشباب للأقصر وأسوان

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مصراوي Masrawy

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة، استئناف قطار الشباب، وذلك في إطار التعاون بين وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة.

وبحسب بيان وزارة السياحة اليوم، دعت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتورة نجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، الشباب المشارك في الفوج الأول لقطار الشباب بعد استئنافه.

وقالت إيمان محمود، إن وزارة السياحة والآثار تتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في رحلات قطار الشباب من خلال تنظيم زيارات لعدد من الأماكن السياحية والأثرية بمحافظتي الأقصر وأسوان، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة ويتم تطبيقها في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية.

وأكدت نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لرفع الوعي السياحي والأثري لدى الشباب وتعزيز دورهم القومي وانتمائهم لوطنهم وتعزيز سلوكهم الإيجابي تجاه المواقع السياحية والأثرية وأهمية المحافظة عليها، وكذلك تنمية الولاء والانتماء وتبادل الخبرات، وذلك وفقاً لرؤية الوزارة في هذا الشأن

تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار، تنظم رحلات توعوية لجميع فئات المجتمع في مختلف المحافظات وذلك من خلال التعاون مع الجامعات والمدارس والمؤسسات الخيرية والمجتمعية.