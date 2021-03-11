وضع حجر أساس مبنى جهاز مدينة حدائق العاصمة.. و76% نسبة تنفيذ "سكن كل المصريين"

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد عبد الناصر:

وضع المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، حجر الأساس لمبني جهاز المدينة، المقرر تنفيذه على مساحة 3000م2، وذلك بحضور اللواء أيمن القاضي، رئيس الإدارة المركزية، المشرف العام على الإدارة العامة للأمن وإزالة التعديات بالهيئة، ومسئولى الهيئة والجهاز.

وأوضح المهندس عبداللطيف بشارة، أن مدينة حدائق العاصمة تعد إحدى مدن الجيل الرابع، التي يتم تشييدها مؤخراً، وتقع فى منطقة متميزة، لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي سياق متصل، قام المهندس كمال بهجات، ومرافقوه، بجولة ميدانية بالمدينة، تفقدوا خلالها الحالة الأمنية بالمدينة، وتم الاتفاق على منع دخول مركبات"التوك توك" داخل المدينة نهائيا، والتأكيد على دور الأمن داخل المدينة.

كما تفقدوا المرحلة الأولى لمواقع المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حيث يتم تنفيذ 1124 عمارة لعدد 29500 وحدة سكنية بقيمة استثمارية 7.5 مليار جنيه، حيث بلغت نسبة الإنجاز العيني ٧٦%، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال العام الجاري.

وتفقد المهندس كمال بهجات، أعمال المرافق الجاري تنفيذها لمنطقة ٢٣٥٠ فدانا، حيث تم البدء في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مرافق مياه وصرف بقيمة ١٦٠ مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ أعمال الفرمة للطرق بقيمة ٤١ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٣٥% من قيمة أمر الإسناد.

وأشاد المهندس كمال بهجات، بالمجهود المبذول فى مختلف القطاعات بالمدينة، مؤكداً ضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروعات فى المواعيد المحددة والالتزام بأقصى درجات الجودة.