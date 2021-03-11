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برلماني يطالب مد مواعيد غلق الورش والأعمال الحرفية بالمنوفية

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برلماني يطالب مد مواعيد غلق الورش والأعمال الحرفية بالمنوفية برلماني يطالب مد مواعيد غلق الورش والأعمال الحرفية بالمنوفية

مصراوي Masrawy

11:11 م الخميس 11 مارس 2021

كتب- نشأت علي:
طالب النائب أحمد أبوزيد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وزير التنمية المحلية بمد مواعيد غلق المحلات، والورش والأعمال الحرفية بمحافظة المنوفية حتى الساعة التاسعة مساءً بدلاً من الساعة السادسة مساءً نظرًا لظروف أصحابها و للتسهيل على المواطنين.

وقال النائب، إن المادة الثالثة من قرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية حيث تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً "صيفا" والساعة السادسة مساءً "شتاءً"،

وتابع: "كما نصت على أنه عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، التى يصدر بها قرارًا من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة".

وفى سياق آخر طالب النائب أحمد أبو زيد رئيس مدينة السادات بسرعة تغطية بالوعات الصرف الصحي المكشوفة بالمنطقة الثامنة بمدينة السادات وغيرها من المناطق التابعة للمدينة نظرًا لوجود بالوعات بدون غطاء مما يسبب ذلك في انبعاث روائح كريهة وخطورتها على حياة المارة وخصوصا الأطفال الصغار.

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