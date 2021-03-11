"عربية النواب" تشيد بمنح البرلمان الليبي الثقة للحكومة الجديدة

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مصراوي Masrawy

كتب - نشأت علي:

أشاد يسري المغازي رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، بقرار مجلس النواب الليبى بالإجماع لمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبدالحميد دبيبة .

وقال يسرى المغازى فى تصريحات صحفية له اليوم، تعليقا على هذا التطور الإيجابى إنه يضع ليبيا على طريق الاستقرار خلال المرحلة الانتقالية استعدادا لإجراء الانتخابات المقررة فى ٢٤ديسمبر المقبل

ووجه يسرى المغازي، رسالة شكر لرئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح وجميع النواب، على هذا القرار وتقديرهم للمسئولية الوطنية الملقاة عليهم في هذه المرحلة الهامة من تاريخ ليبيا .

وأشار يسري المغازي إلى الدور الهام الذى قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل الوصول لتلك التطورات الإيجابية على الساحة الليبية.