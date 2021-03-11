المشيشي: تونس جاهزة للانطلاق في حملة تطعيم دون انقطاع

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مصراوي Masrawy

تونس - (د ب أ):

قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم الخميس إن تونس جاهزة للانطلاق في حملة تطعيم مكثفة بدءا من يوم السبت اثر استلام أولى الشحنات من لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الحكومة في بيان صحفي إنه تمت تهيئة كل الظروف الملائمة لانطلاق عمليات التطعيم بمساندة مباشرة من الصحة العسكرية.

وأضاف المشيشي أنه تم "تجهيز المراكز لتأمين عملية الانطلاق في التلقيح والتي ستمتد دون انقطاع".

واستلمت تونس أول أمس الثلاثاء 30 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي. وقالت الرئاسة التونسية إن دفعة ثانية تقدر بـ500 ألف جرعة ستصل تونس خلال أسابيع.

وستحصل تونس على لقاحات مجانية ضمن مبادرة "كوفاكس" لائتلاف دولي تقوده منظمة الصحة العالمية بواقع 93 ألف جرعة، إلى جانب 592 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا الشهر الجاري، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة.

كما أعلنت الوزارة عن التعاقد لاستلام مليوني جرعة من لقاح فايزر الأمريكي. وتأمل السلطات في تلقيح 50 بالمئة من السكان.

وتسبب تأخر وصول اللقاحات في انتقادات واسعة بوسائل الإعلام المحلية لا سيما مع التفشي السريع للفيروس خلال الموجة الثانية للجائحة قبل أن تتباطأ أعداد الوفيات والإصابات منذ منتصف شباط/فبراير الماضي.