أخبار عاجلة

ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

المشيشي: تونس جاهزة للانطلاق في حملة تطعيم دون انقطاع

Print
المشيشي: تونس جاهزة للانطلاق في حملة تطعيم دون انقطاع المشيشي: تونس جاهزة للانطلاق في حملة تطعيم دون انقطاع

مصراوي Masrawy

10:55 م الخميس 11 مارس 2021

تونس - (د ب أ):

قال رئيس التونسية هشام المشيشي اليوم الخميس إن تونس جاهزة للانطلاق في حملة تطعيم مكثفة بدءا من يوم السبت اثر استلام أولى الشحنات من لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الحكومة في بيان صحفي إنه تمت تهيئة كل الظروف الملائمة لانطلاق عمليات التطعيم بمساندة مباشرة من الصحة العسكرية.

وأضاف المشيشي أنه تم "تجهيز المراكز لتأمين عملية الانطلاق في التلقيح والتي ستمتد دون انقطاع".

واستلمت تونس أول أمس الثلاثاء 30 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي. وقالت الرئاسة التونسية إن دفعة ثانية تقدر بـ500 ألف جرعة ستصل تونس خلال أسابيع.

وستحصل تونس على لقاحات مجانية ضمن مبادرة "كوفاكس" لائتلاف دولي تقوده منظمة الصحة العالمية بواقع 93 ألف جرعة، إلى جانب 592 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا الشهر الجاري، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة.

كما أعلنت الوزارة عن التعاقد لاستلام مليوني جرعة من لقاح فايزر الأمريكي. وتأمل السلطات في تلقيح 50 بالمئة من السكان.

وتسبب تأخر وصول اللقاحات في انتقادات واسعة بوسائل الإعلام المحلية لا سيما مع التفشي السريع للفيروس خلال الموجة الثانية للجائحة قبل أن تتباطأ أعداد الوفيات والإصابات منذ منتصف شباط/فبراير الماضي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

شبكة عيون الإخبارية