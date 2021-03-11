كيف تحصلين على شعر طويل وأكثر كثافة في 30 يوما؟

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مصراوي Masrawy

كتبت نور جمال

في كثير من الأحيان نبحث عن أفضل الطرق للحصول على شعر طويل وناعم وأكثر كثافة، وإليكِ أفضل الطرق للوصول إلى هذه النتيجة خلال 30 يوما.

1- قص الأطراف:

عندما نرغب في تطويل شعرنا نبعد عن المقص ولا نستخدمه أبدا، في حين أن تلك العادة خاطئة جداً وذلك بسبب أن الأطراف تحتاج إلى الترميم كل فترة حتى يطول الشعر بشكل صحي وسليم، ويمنع أن ينتقل الضرر إلى الجذور، بحسب ما ورد في موقع "Brightside".

2- لا تتخلي أبد عن مجفف الشعر (السيشوار):

يعتقد الكثير من الفتيات أن استخدام المجفف يضر بشعرهم بسبب الحرارة، ولكن يجب أن تجففي شعرك بعد الاستحمام مباشرة، ويكون الهواء بارد وليس ساخنا، فيعمل المجفف في الحفاظ على صحة الشعر، لأن المنشفة المبللة التي نلف بها شعرنا تدمره ولكن يجب أن نستخدم واقي للحرارة قبل التجفيف.

3- استخدام المكونات الطبيعية لمدة شهر:

هناك بعض المكونات التي لها تأثير ساحر على الشعر، مثل البصل والثوم وخل التفاح وحليب جوز الهند، فهي تعمل على تحسين الشعر وزيادة نموه بطريقة سريعة، ولها أيضا أثر رائع على فروة الرأس.

4- التغذية الأسبوعية من خلال الزيوت:

يجب اتباع تلك الطريقة أسبوعياً وهي وضع الزيت على الشعر، فهو يعمل على زيادة نموه ويساعد الشعر على الاحتفاظ بالدهون الاساسية ويغذي فروة الرأس، ما يجعله أكثر صحة، ولكن يجب وضع ماسك الزيوت على شعر رطب حتى يكون سهل عليكِ غسله.

ومن أفضل المكونات لصنع الماسكات: العسل والليمون والأفوكادو وزيت الزيتون وعصير البصل، لما له فوائد رائعة للشعر.

5- استبدال غطاء الوسادة القطني بواحد من الساتان:

أثبتت الدراسات أن الحرير أو الساتان أفضل لشعرك من القطن، ولوحظ أنه يعزز نمو الشعر، والسبب في ذلك هو نعومة الأقمشة، ولا يسبب الساتان الاحتكاك مما لا يعرضه للتشابك، وبتلك الطريقة يحافظ عليه من السقوط والتقصف.

6- دعي شعرك يتنفس:

في الغالب نقضي الكثير من الوقت في الخارج، ولكن بسبب كثرة المنتجات التي نضعها على شعرنا تعرضه للإجهاد والتلف، فإذا أردتِ الحصول على شعر طويل فلا تربطي شعرك بأحكام.

يمكن أن يتسبب ذلك في انشقاقات الشعر وتكسيره، ويمكن أن يصاب أيضا بعدوى ميكروبية قد تؤدي إلى ضعف الشعر، لذلك اتركيه يتنفس في الهواء، فهو مفيد جداً له.

7- لا تغسليه كثيراً:

ليس من الجيد أن تغسلي شعرك كثيراً، إذ يمكن أن يجعله جافاً ويساعده على فقد زيوته الأساسية الطبيعية، لذلك ينصح الأطباء بغسله مرتين أسبوعيا، وأثناء الاستحمام دلكيه بلطف.

8- التحلي بالصبر:

يجب أن نعلم أنه لن ينمو الشعر بين يوم وليلة، في المتوسط تنمو خصلة الشعر من ربع بوصة إلى نصف بوصة في الشهر، فإذا اتبعتِ تلك الطرق يمكن أن تنمو بوصة كاملة، لذلك من المهم أن تتبعي الخطوات وتتحلي بالصبر.