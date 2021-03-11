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بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تدين الهجوم الحوثي على مأرب باليمن

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بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تدين الهجوم الحوثي على مأرب باليمن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تدين الهجوم الحوثي على مأرب باليمن

مصراوي Masrawy

10:32 م الخميس 11 مارس 2021

وكالات:

أصدرت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا مساء يوم الخميس بيانا مشتركا أدان الهجوم الحوثي المستمر على مدينة مأرب اليمنية، وذلك بحسب ما ذكرته " اليوم".

وبيان أصدرته وزارة الخارجية البريطانية، قالت الحكومات الغربية "نحن حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ندين الهجوم الحوثي المستمر على مدينة مأرب اليمنية والتصعيد الكبير للهجمات التي يشنها الحوثيون ضد ".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن شهود عيان أن ضربة صاروخية استهدفت قاعدة عسكرية على مشارف مدينة مأرب اليمنية، يوم الأربعاء.

وأوضح الشهود أن القاعدة التي استهدفت تشمل مبنى وزارة الدفاع وتقع قرب المناطق السكنية.

وفي سياق آخر، نشر "الإعلام الحربي" في صنعاء لقطات من معرض الصناعات العسكرية الذي افتتحه رئيس المجلس السياسي الأعلى القيادي في "أنصار الله" مهدي المشاط.

وعرضت الجماعة في المعرض نماذج لأسلحة جديدة تقول إنها بدأت بإنتاجها محليا بنسبة مئة بالمئة.

ومن بين تلك الأسلحة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة متنوعة، وأسلحة بحرية وأخرى مضادة الدروع، وصولا إلى أسلحة المشاة والمدفعية والقناصة وغيرها من الأسلحة.

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