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الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن طقس الجمعة

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الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن طقس الجمعة الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن طقس الجمعة

مصراوي Masrawy

09:57 م الخميس 11 مارس 2021

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة، محذرة من احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من الإسكندرية ورشيد وبلطيم وبورسعيد والعريش ورفح على فترات متقطعة بنسبة تصل لـ 40% تقريبا.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن طقس الغد سيكون دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، ومعتدل على السواحل الشمالية التي تضم محافظات: "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح والرياح نشطة.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن حالة الطقس اليوم دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة وتنشط أحيانا وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، تضم محافظات الصعيد، "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

وأوضحت الهيئة، أن طقس الخميس شديد البرودة ليلا على شمال البلاد وبارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وحذرت هيئة الأرصاد، من انخداع المواطنين في الطقس اليوم الدافئ لوجود تغيرات سريعة تطرأ على درجات الحرارة خلال الفصول الانتقالية، (مثل هذا الوقت من كل عام).

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة 23 11

الإسكندرية 19 12

وادي النطرون 23 12

طنطا 23 12

شبين الكوم 23 11

دمنهور 22 12

بلطيم 22 11

مطروح 18 12

السلوم 18 11

سيوة 23 11

بورسعيد 20 12

دمياط 20 12

الزقازيق 23 12

المنصورة 22 13

الإسماعيلية 22 12

السويس 24 12

العريش 21 11

رفح 20 12

رأس سدر 23 13

نخل 22 10

نويبع 20 14

طابا 25 15

كاترين 18 08

الطور 25 15

شرم الشيخ 25 15

الغردقة 26 15

مرسى علم 28 15

الفيوم 22 11

بني سويف 23 11

المنيا 23 10

أسيوط 24 10

سوهاج 30 12

قنا 30 12

الأقصر 31 13

أسوان 32 14

إدفو 32 15

أبوسمبل 33 13

الوادي الجديد 33 14

شلاتين 31 17

أبورماد 30 17

حلايب 30 16

رأس حدرية 29 16

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