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صور.. فرقة رضا تقدم استعراضاتها في المركز الثقافي ببورسعيد

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صور.. فرقة رضا تقدم استعراضاتها في المركز الثقافي ببورسعيد صور.. فرقة رضا تقدم استعراضاتها في المركز الثقافي ببورسعيد

مصراوي Masrawy

10:17 م الخميس 11 مارس 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أولى عروضها الاستعراضية، مساء اليوم الخميس، بمسرح المركز الثقافي بمحافظة بورسعيد، والتي تستمر حتى 13 مارس الجاري ضمن فعاليات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية" التي تستمر طوال عام 2021.

قدمت الفرقة بقيادة الدكتور محمود صلاح، مجموعة متنوعة من "التابلوهات" الاستعراضية منها: "الأقصر بلدنا، رحلة، حلاوة شمسنا، الفلاحين، العرقسوس، الحجالة، الأغانى، رنة خلخال، سماح النوبة، الإسكندراني، لحظ رنا، موشح غريب الدار، الكرنبة، العصايا، والنوبي".

كانت الدكتورة إيناس عبداادايم، وزير الثقافة، قد أطلقت في الخامس من مارس الماضي فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتي تستمر طوال العام الحالي 2021، وذلك بالمركز الثقافي.

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