صور.. مسح شامل للقرى الأكثر إصابة بفيروس كورونا في أسوان

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مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

أجرت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسوان، اليوم الخميس ، مسحًا شاملًا لأهالي قرية الغنيمية والبحيرة والمريناب بمركز إدفو، وهي القرى التي ظهرت فيها أعداد كبيرة من المصابين بفيروس كورونا.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي بأسوان، إن الفرق الطبية قامت اليوم بعمل مسح شامل لأهالي 3 قرى بمركز إدفو وجرى قياس درجة الحرارة ونسبة الأوكسجين في الدم لجميع المواطنين، وفى حالة اكتشاف أن النسبة قليلة يجرى متابعة الإجراءات، وعمل مسحة للمريض ومن تتأكد إيجابية تحاليله يجرى تحويله إلى أقرب مستشفى للعزل.

وأضاف أبو المجد أن الفرق الطبية قامت بمتابعة حالات العزل المنزلي، للحالات التي تأكدت إصابتها بكورونا بهذه القرى، ومن وجدوا حالته تستدعي التحويل جرى تحويله لأقرب مستشفى عزل .