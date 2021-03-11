أخبار عاجلة

ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم -
وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. مسح شامل للقرى الأكثر إصابة بفيروس كورونا في أسوان

Print
صور.. مسح شامل للقرى الأكثر إصابة بفيروس كورونا في أسوان صور.. مسح شامل للقرى الأكثر إصابة بفيروس كورونا في أسوان

مصراوي Masrawy

09:54 م الخميس 11 مارس 2021

أسوان – إيهاب عمران:

أجرت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسوان، اليوم الخميس ، مسحًا شاملًا لأهالي قرية الغنيمية والبحيرة والمريناب بمركز إدفو، وهي القرى التي ظهرت فيها أعداد كبيرة من المصابين بفيروس كورونا.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي بأسوان، إن الفرق الطبية قامت اليوم بعمل مسح شامل لأهالي 3 قرى بمركز إدفو وجرى قياس درجة الحرارة ونسبة الأوكسجين في الدم لجميع المواطنين، وفى حالة اكتشاف أن النسبة قليلة يجرى متابعة الإجراءات، وعمل مسحة للمريض ومن تتأكد إيجابية تحاليله يجرى تحويله إلى أقرب مستشفى للعزل.

وأضاف أبو المجد أن الفرق الطبية قامت بمتابعة حالات العزل المنزلي، للحالات التي تأكدت إصابتها بكورونا بهذه القرى، ومن وجدوا حالته تستدعي التحويل جرى تحويله لأقرب مستشفى عزل .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

شبكة عيون الإخبارية