وزير الشباب والرياضة يزور مستشفى شفاء الأورمان في الأقصر

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مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

زار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الخميس، مستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر برفقة نائب المحافظ محمد عبد القادر خيري.

شملت زيارة الوزير داخل المستشفى كل من العيادات الخارجية، وحدة التصوير بالأشعة المقطعية، قسم الإقامة الداخلي للأطفال، قسم علاج اليوم الواحد، وذلك برفقة مجموعة من أطباء المستشفى.

حرص الدكتور أشرف صبحي على زيارة مجموعة من الأطفال الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى، متمنياً لهم الشفاء العاجل ودوام الصحة، مشيداً بطاقم العمل بالمستشفى لسعيهم الدائم على رسم الابتسامة على وجوه الأطفال، وإدخال السعادة على قلوبهم طوال فترة تلقيهم العلاج.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن هذه هي الزيارة الثالثة له لمستشفى شفاء الأورمان الذي يعد "صرحاً كبيراً يتلقى فيه أطفالنا من أبناء الصعيد العلاج من مرض السرطان بالمجان"، مقدماً التحية والتقدير للقائمين على هذا العمل الذي يحتاج من الجميع المساندة والدعم.