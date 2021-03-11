محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال "حياة كريمة" في مركز الفرافرة

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته التفقدية بمركز الفرافرة، اليوم الخميس، انطلاق أعمال تطوير قرى المركز التي تشملها المبادرة والبالغ عددها ٢٨ قرية وتابعا، في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة ".

ووجه المحافظ، خلال تفقده للأعمال بقرية اللواء صبيح بتخصيص أماكن متجاورة لإنشاء ٤٠٠ منزل بالقرية، واستغلال الأراضي غير المستغلة بمدخل القرية لإقامة مشروعات خدمية ( وحدة بيطرية - وحدة إطفاء - سوق....) وتخصيص مكان لنقل موقف سيارات الأجرة بمدخل القرية بعد تطويره.

كما تفقد الزملوط، أعمال توصيل شبكات مياه الشرب لقريتي عائشة عبد الرحمن وعلي بن أبي طالب.