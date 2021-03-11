أخبار عاجلة

ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم -
وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال "حياة كريمة" في مركز الفرافرة

Print
محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال "حياة كريمة" في مركز الفرافرة محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال "حياة كريمة" في مركز الفرافرة

مصراوي Masrawy

09:26 م الخميس 11 مارس 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته التفقدية بمركز الفرافرة، اليوم الخميس، انطلاق أعمال تطوير قرى المركز التي تشملها المبادرة والبالغ عددها ٢٨ قرية وتابعا، في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة ".

ووجه المحافظ، خلال تفقده للأعمال بقرية اللواء صبيح بتخصيص أماكن متجاورة لإنشاء ٤٠٠ منزل بالقرية، واستغلال الأراضي غير المستغلة بمدخل القرية لإقامة مشروعات خدمية ( وحدة بيطرية - وحدة إطفاء - سوق....) وتخصيص مكان لنقل موقف سيارات الأجرة بمدخل القرية بعد تطويره.

كما تفقد الزملوط، أعمال توصيل شبكات مياه الشرب لقريتي عائشة عبد الرحمن وعلي بن أبي طالب.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

شبكة عيون الإخبارية