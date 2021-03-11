"وجه تحية للشهداء".. ننشر نص كلمة وزير الرياضة في افتتاح فرع النادي الأهلي في الأقصر - صور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الأقصر - محمد محروس:

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الخميس، افتتاح فرع النادي الأهلي بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر وسط حضور محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وتواجد خلال حفل الافتتاح المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلى، وعدد من نجوم الرياضة المصرية ونجوم النادي الأهلي.

فى كلمته، أعرب وزير الشباب والرياضة عن اعتزازه بالمشاركة فى افتتاح فرع النادى الأهلى بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر كأحد أكبر المشروعات الرياضية الخدمية المُقدمة لأهالي المدينة، مقدماً الشكر والتقدير لكل من جعل هذا الصرح الرياضي العملاق واقعاً والذى جاء تنفيذه تحت إشراف جهاز مدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وبموجب الاتفاقية التي وقعها النادى الأهلى مع شركة استادات.

وقال الوزير :"مدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر تدل بما لا يدع مجالاً للشك على حرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بتنمية صعيد مصر فى شتى المجالات، فضلاً عن تنفيذ كبرى المشروعات القومية بمحافظات الصعيد فى صورة تؤكد أن أبناء الصعيد فى القلب، وأن كل ما يُثار من أقاويل حول غياب اهتمام الدولة بالصعيد لا يخرج عن كونه ادعاءات واهية لا تمت للواقع بأية صلة".

وأضاف: "نجتمع اليوم في حفل افتتاح فرع النادى الأهلى بمدينة طيبة الجديدة والذى يعد بمثابة فرصة عظيمة للمواهب الشابة بمحافظات الصعيد بصفة عامة ومحافظة الأقصر بصفة خاصة من خلال ما يتضمنه الفرع الجديد من إنشاءات رياضية متنوعة من ملاعب للكرة وملاعب متعددة الأغراض وحمامات سباحة وصالة مغطاة وصالات أنشطة وقاعات اجتماعية"، مشيرا أنه سيكون هناك إقبال كثيف على عضوية فرع النادي الجديد انطلاقاً من شعبية النادي الأهلى، وهو ما سيؤتي ثماره على تعزيز الاستثمار في الرياضة المصرية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن افتتاح فرع النادى الأهلى بالأقصر يأتي بالتزامن مع مجموعة من المناسبات التى تشهدها مصر خلال الآونة الراهنة والتى كان من بينها أول أمس احتفالية يوم الشهيد لعام 2021، والتي جاءت خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية و شهدت تكريم أسر وأبناء الشهداء للقوات المسلحة بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذى أكد سيادته فى كلمته :"أنه لولا تلك الدماء الزكية الطاهرة، التي سالت فداءً لأمن الوطن، ما كان يمكن توفير المناخ المناسب المستقر والآمن لمصر لتنطلق نحو تحقيق التنمية الشاملة التي تجرى في ربوع الوطن كافة".

وفي هذا السياق، وجه وزير الشباب والرياضة تحية إجلال وتقدير لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن نحيا جميعا، وتحية لرجال الشرطة والقوات المسلحة الذين يقدمون كل غالِ ونفيس فى مواجهة الإرهاب وضبط الأمن والاستقرار للبلاد لتمضي الدولة بخطى ثابتة نحو التنمية والريادة والتقدم.

واستطرد الوزير: "إننا فى وزارة الشباب والرياضة نثمن على رؤية الهيئات الرياضية فى التوسع في الانتشار داخل محافظات مصر بما يساهم في نشر الرياضة داخل المجتمع، ويكشف عن مزيد من المواهب والمبدعين رياضياً جنباً إلى جنب مع المشروعات والبرامج المتنوعة التي تنفذها الوزارة على مدار العام.

وأكد على دعم الحكومة المصرية للاستثمار الرياضي من أجل أن يصبح من ضمن الدعائم الأساسية للاقتصاد، لافتاً إلى سعى الوزارة إلى تعظيم الاستثمار الرياضي من خلال مشروعات الطرح الاستثماري لمراكز الشباب والأندية الرياضية بنظام حق الانتفاع بمشاركة القطاع الخاص وفق مجموعة من الإجراءات والضوابط العاملة فى هذا الشأن.

أوضح الدكتور أشرف صبحي أنه منذ أن تم البدء في مشروع الطرح الاستثماري في أواخر عام 2018 وحتى الآن وصل حجم الاستثمار فى عدد 219 مركز شباب على مستوى الجمهورية مليار و400 مليون جنيه ، فيما وصل حجم الاستثمار فى 34 نادى فى 14 محافظة نحو 3 مليار و410 ملايين جنيه.

ولفت الوزير إلى أن الأندية الشعبية لها تأثيرُ كبيرُ داخل المجتمع فهي تتمتع بجماهير عريضة تلعب دوراً رئيسياً فى مؤازرة فرق أنديتهم الرياضية فى مختلف المنافسات، مطالباً بدراسة إمكانية التوسع فى إنشاء فروع جديدة للأندية الشعبية على مستوى الجمهورية تحقيقاً للدور الوطني لتلك الأندية في التنمية المجتمعية والرياضية والإنشائية ولتنضم إلى المنشآت الشبابية والرياضية المنتشرة فى جميع المحافظات.

فى ختام كلمته، تقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التقدير والعرفان لمجلس إدارة النادي الأهلي ومسئولى شركة استادات ومسئولي جهاز مدينة طيبة بمحافظة الأقصر على الجهود التي تم بذلها ليخرج فرع النادى الأهلى بالصعيد من قلب مدينة طيبة إلى النور من أجل خدمة أبناء طيبة الأعزاء، معرباً عن تمنياته باللقاء فى افتتاح مزيد من المشروعات الرياضية التنموية خلال الفترة المقبلة.