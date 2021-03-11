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.. لحظة البحث عن سيدة تحت أنقاض "منزل المنصورة" المنهار

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فيديو.. لحظة البحث عن سيدة تحت أنقاض "منزل المنصورة" المنهار .. لحظة البحث عن سيدة تحت أنقاض "منزل المنصورة" المنهار

مصراوي Masrawy

08:25 م الخميس 11 مارس 2021

الدقهلية - رامي محمود:

نشرت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بثًا مباشرًا لعمليات البحث الجارية عن سيدة مفقودة تحت أنقاض المنزل المنهار والمكون من 3 طوابق، مساء اليوم الخميس، في أحد الشوارع المتفرعة من شارع حسين بك بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

كان اللواء رأفت عبد الباحث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بانهيار منزل مكون من ٣ طوابق بأحد الشوارع المتفرعة من شارع حسين بك بمدينة المنصورة.

انتقل ضباط المباحث وقوات الدفاع المدني إلى مكان البلاغ وجرى فرض طوق أمني حول المنزل المنهار، وبالفحص تبين أن المنزل عبارة عن ٣ طوابق وخالي من السكان باستثناء شقة واحدة تقطن بها سيدة وابنها.

بسؤال شهود العيان أكدوا ان الابن غادر المنزل قبل انهياره بدقائق فيما تواصل قوات الإنقاذ البحث عن والدته أسفل الأنقاض.

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