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بأمر المحافظ.. تخفيض أسعار تقنين مخالفات البناء على أملاك الدولة في الفيوم

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بأمر المحافظ.. تخفيض أسعار تقنين مخالفات البناء على أملاك الدولة في الفيوم بأمر المحافظ.. تخفيض أسعار تقنين مخالفات البناء على أملاك الدولة في الفيوم

مصراوي Masrawy

08:23 م الخميس 11 مارس 2021

الفيوم – حسين فتحي:

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مسئولي أملاك الدولة ببحث ومراجعة تخفيض أسعار التقنين لمنازل المواطنين التي أقل من 100 متر.

وأكد المحافظ، أن تراخيص البناء سارية بكافة المراكز والقرى، عدا مدينة الفيوم، لحين اصدار الاشتراطات الجديدة لتنظيم البناء، موجهاً بمراجعة كافة تراخيص العقارات التي يوجد به جراجات، مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، مشدداً على عدم تغيير نشاط الجراجات، أو التصالح عليها.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع لمحافظ الفيوم مع رؤساء المراكز والمدن الوحدات القروية ومسئولى أملاك الدولة، للوقوف على ما جرى إنجازه بملف أراضي أملاك الدولة بمختلف المراكز والقرى، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.

وقال محافظ الفيوم، أنه سيتم وضع ضوابط محكمة واجراءات واضحة لصناديق الخدمات الخاصة بالوحدات المحلية، والعمل باستمارات صرف مالية محددة، مع مراجعة أصول الدولة بالقرى، لتعظيم الايرادات، في إطار توجه الدولة للشمول المالي.

كما وجه المحافظ رؤساء مجالس المدن والقري بمركزي اطسا ويوسف الصديق، بالمتابعة المستمرة للمشروعات التي جرى البدأ في تنفيذها بمبادرة حياة كريمة، وتحديد أماكن إضافية لانشاء مجمعات خدمية وصناعية بالقرى التي تشملها المبادرة، موجهاً رئيس مدينة اطسا بتوفير قطعة أرض على مساحة 5 أفدنة بمدينة اطسا لإقامة مستشفى متكاملة بسعة 200 سرير، ضمن مبادرة حياة كريمة.

واستعرض سكرتير عام المحافظة المساعد، الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم 58 لسنة 2021، الخاص بإنشاء مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة، وأليات إنشاء اللجنة العليا للتراخيص، على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية، وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن، والأمن الصناعي، ومديرية الصحة، وجهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

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