بأمر المحافظ.. تخفيض أسعار تقنين مخالفات البناء على أملاك الدولة في الفيوم

مصراوي Masrawy
08:23 م الخميس 11 مارس 2021
الفيوم – حسين فتحي:
وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مسئولي أملاك الدولة ببحث ومراجعة تخفيض أسعار التقنين لمنازل المواطنين التي أقل من 100 متر.
وأكد المحافظ، أن تراخيص البناء سارية بكافة المراكز والقرى، عدا مدينة الفيوم، لحين اصدار الاشتراطات الجديدة لتنظيم البناء، موجهاً بمراجعة كافة تراخيص العقارات التي يوجد به جراجات، مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، مشدداً على عدم تغيير نشاط الجراجات، أو التصالح عليها.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع لمحافظ الفيوم مع رؤساء المراكز والمدن الوحدات القروية ومسئولى أملاك الدولة، للوقوف على ما جرى إنجازه بملف أراضي أملاك الدولة بمختلف المراكز والقرى، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.
وقال محافظ الفيوم، أنه سيتم وضع ضوابط محكمة واجراءات واضحة لصناديق الخدمات الخاصة بالوحدات المحلية، والعمل باستمارات صرف مالية محددة، مع مراجعة أصول الدولة بالقرى، لتعظيم الايرادات، في إطار توجه الدولة للشمول المالي.
كما وجه المحافظ رؤساء مجالس المدن والقري بمركزي اطسا ويوسف الصديق، بالمتابعة المستمرة للمشروعات التي جرى البدأ في تنفيذها بمبادرة حياة كريمة، وتحديد أماكن إضافية لانشاء مجمعات خدمية وصناعية بالقرى التي تشملها المبادرة، موجهاً رئيس مدينة اطسا بتوفير قطعة أرض على مساحة 5 أفدنة بمدينة اطسا لإقامة مستشفى متكاملة بسعة 200 سرير، ضمن مبادرة حياة كريمة.
واستعرض سكرتير عام المحافظة المساعد، الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم 58 لسنة 2021، الخاص بإنشاء مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة، وأليات إنشاء اللجنة العليا للتراخيص، على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية، وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن، والأمن الصناعي، ومديرية الصحة، وجهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.