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قرار عاجل من محافظ القليوبية بشأن ضحايا حريق العبور

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قرار عاجل من محافظ القليوبية بشأن ضحايا حريق العبور قرار عاجل من محافظ القليوبية بشأن ضحايا حريق العبور

مصراوي Masrawy

08:18 م الخميس 11 مارس 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، توجيهات عاجلة لمجدى حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بصرف التعويضات اللازمة لأسر المتوفين والمصابين فى حريق مصنع العبور.

كما وجه محافظ القليوبية بتشكيل لجنة فنية من المختصين لمعاينة مصنع العبور المحترق والمباني المجاورة ومراجعة اشتراطات الحماية المدنية به والتراخيص.

وأكد المحافظ أنه فى حوالى الساعة الحادية عشر صباح اليوم وقع حريق في مصنع للملابس مكون من 4 طوابق، حيث تم توجيه 20 سيارة إسعاف من محافظة القليوبية والقاهرة والشرقية، مشيرا إلى أنه تم توجيه 12 سيارة إطفاء من القليوبية وسلم هيدروليك و8 من محافظة القاهرة والشرقية باجمالى 20 سيارة إطفاء.

أوضح المحافظ أن الحريق أسفر حتى الآن عن وفاة 20 شخصا تم نقل 12 منهم إلى مستشفى السلام بالقاهرة و8 إلى مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، كما أصيب 22 شخصا تم نقل 5 منهم لمستشفى بلبيس بالشرقية و17 لمستشفى السلام بالقاهرة.

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