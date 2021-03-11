3 أطفال.. ننشر أسماء ضحايا حادث الغرق في مصرف زراعي بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقى 3 أطفال مصرعهم، مساء اليوم الخميس، في غرق مركب صغير، في مصرف زراعي بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الخارجة العام.

تبين أن 8 أطفال قاموا باستقلال مركب صغيرة في مصرف زراعي بمنطقة أرض المعلمين بالخارجة وغرق 3 منهم، وجرى إنقاذ 5 آخرين؟

جرى استخراج جثة "محمد مصطفى سعيد" 15 سنة ونقلها لمستشفى الخارجة العام، ويجري استخراج باقي جثث الأطفال الغارقين وهما "سليمان عمرو الشاذلي، 15سنة، يوسف ناصر يوسف معوض، 15 سنة.