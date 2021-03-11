ضبط 3 آلاف "كيس مكرونة سهلة التحضير" خلال حملة تموينية في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، إنه جرى تكثيف الحملات على الأسواق لمراقبة السلع المقدمة للمواطنين، حفاظًا على صحتهم.

وأشار "ثابت"، في بيان إعلامي، إلى أن رجال الرقابة التموينية تمكنوا من ضبط 3000 كيس مكرونة مستوردة سهلة التحضير بدون أي فواتير أو إفراج جمركي يدل على مصدرها، ولا تتفق مع المواصفات القياسية المصرية، ما يؤثر على صحة المواطنين والأطفال، وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة وحرر المحضر 1429 جنح الضواحي، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد على أنه جرى أيضًا ضبط ربع طن من الدهانات والبويات البلاستيكية المستخدم في دهان وتشطيب الأسقف والحوائط، منتهية الصلاحية، وتباع للمواطنين على أنها صالحة للاستخدام، وذلك داخل إحدى محلات المواد الكيماوية بمدينة بورفؤاد، كونها تسبب أضرارًا مادية للمواطنين، وتتسبب في أضرار جسيمة للأسقف والحوائط بسبب سرعة تشققها وتأكُلها نتيجة فقدان المادة الفعالة للمنتج، وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة، وحرر المحضر رقم 49 لسنة 2021، للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.