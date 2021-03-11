الصور الأولى لموقع انهيار منزل مكون من 3 طوابق في المنصورة

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مصراوي Masrawy

الدقهلية - رامي محمود:

حصل "مصراوي" على الصور الأولى لموقع انهيار منزل مكون من 3 طوابق، مساء اليوم الخميس، في أحد الشوارع المتفرعة من شارع حسين بك بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن سيدة يشتبه في أنها لا تزال تحت الأنقاض.

كان اللواء رأفت عبد الباحث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بانهيار منزل مكون من ٣ طوابق بأحد الشوارع المتفرعة من شارع حسين بك بمدينة المنصورة.

انتقل ضباط المباحث وقوات الدفاع المدني إلى مكان البلاغ وجرى فرض طوق أمني حول المنزل المنهار، وبالفحص تبين أن المنزل عبارة عن ٣ طوابق وخالي من السكان باستثناء شقة واحدة تقطن بها سيدة وابنها.

بسؤال شهود العيان أكدوا ان الابن غادر المنزل قبل انهياره بدقائق فيما تواصل قوات الإنقاذ البحث عن والدته أسفل الأنقاض.