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بحضور الوزير والخطيب.. بدء حفل افتتاح فرع النادي الأهلي في الأقصر - صور

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بحضور الوزير والخطيب.. بدء حفل افتتاح فرع النادي الأهلي في الأقصر - صور بحضور الوزير والخطيب.. بدء حفل افتتاح فرع النادي الأهلي في الأقصر - صور

مصراوي Masrawy

07:16 م الخميس 11 مارس 2021

الأقصر- محمد محروس:

شهدت مدينة طيبة شمالي محافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، انطلاق فعاليات افتتاح فرع النادي الأهلي الجديد، بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وقيادات النادي واللاعبين القدامي.

وتبلغ مساحة فرع الأهلي في الأقصر 13 فدان ويحتوي على ملعب كرة قدم قانوني ومدرجات تتسع لـ5 آلاف متفرج وملاعب مختلفة للألعاب الجماعية والفردية، وحمام سباحة أولمبي وصالة مغطاة بمساحة 1.56 فدان، ومبني اجتماعي يشمل العديد من الخدمات الاجتماعية والرياضية بخلاف المسجد وصالة الجيم وملعب التنس.

كما يتضمن الفرع أيضا ملعب الخماسي، ويتضمن كذلك العديد من الرياضات من خلال أكاديميات كرة القدم والسلة والطائرة واليد وتنس الأرضي وتنس الطاولة وسباحة وكرة ماء وألعاب قوى.

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