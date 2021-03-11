صور.. تحرير 17 محضرًا خلال حملة لحماية المستهلك في بني سويف

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بني سويف - حمدي سليمان:

نظم جهاز حماية المستهلك ببني سويف، بالتعاون مع مديريتي الطب البيطري، والتموين، حملة مكبرة لضبط الأسعار، ومكافحة الغلاء فى الأسواق، والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع والخدمات.

تمكنت الحملة من تحرير 4 محاضر لأصحاب محلات جزارة للذبح خارج المجزر الحكومي، و3 محاضر لمحلات سوبرماركت، لعدم وجود شهادة صحية، و6 محاضر لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير بيع، وجرى تحرير 4 محاضر لمنشآت طبية لإدارتها بدون ترخيص من الجهات المختصة، وجرى التحفظ على 40 كجم من اللحوم والأدوية مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.