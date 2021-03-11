أخبار عاجلة

3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم -
وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بزعم استثمارها.. ضبط مستريح استولى على 3 ملايين جنيه من مواطنين في سوهاج

Print
بزعم استثمارها.. ضبط مستريح استولى على 3 ملايين جنيه من مواطنين في سوهاج بزعم استثمارها.. ضبط مستريح استولى على 3 ملايين جنيه من مواطنين في سوهاج

مصراوي Masrawy

07:03 م الخميس 11 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في القبض على أحد الأشخاص أوهم عدد من المواطنين باستثمار أموالهم واستولى على ملايين الجنيهات.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 5 أشخاص مقيمون بمحافظة بقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج؛ بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون.

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وأسفرت عن قيام المذكور بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (3,600,000) ثلاثة ملايين وستمائة ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب للواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

شبكة عيون الإخبارية