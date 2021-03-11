بزعم استثمارها.. ضبط مستريح استولى على 3 ملايين جنيه من مواطنين في سوهاج

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في القبض على أحد الأشخاص أوهم عدد من المواطنين باستثمار أموالهم واستولى على ملايين الجنيهات.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 5 أشخاص مقيمون بمحافظة بقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج؛ بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون.

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وأسفرت عن قيام المذكور بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (3,600,000) ثلاثة ملايين وستمائة ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب للواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.