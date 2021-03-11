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.. أهالي أولاد الشيخ في المنيا ينتظرون وصول جثمان ابنهم القتيل بالسعودية

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فيديو.. أهالي أولاد الشيخ في المنيا ينتظرون وصول جثمان ابنهم القتيل بالسعودية .. أهالي أولاد الشيخ في المنيا ينتظرون وصول جثمان ابنهم القتيل بالسعودية

مصراوي Masrawy

07:02 م الخميس 11 مارس 2021

المنيا - محمد النادي:

ينتظر أهالي قرية أولاد الشيخ التابعة لمركز مغاغة، شمالي محافظة المنيا، اليوم الخميس، وصول جثمان عشري محمد حسن، والشهير ب"رضا"، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة، الجمعة الماضية، إثر إطلاق مواطن سعودي الأعيرة النارية عليه، خلال مشاجرة وقعت بينهما، داخل أحد الأسواق بالعاصمة الرياض؛ بسبب خلاف على حمولة خضروات.
ورصد "مصراوي"، تجمع عددًا من أهالي القرية، على الطريق الصحراوي الشرقي المتاخم للقرية، في انتظار وصول الجثمان.
وأوضح أهالي القرية، أن أسرة القتيل، لا دخل لها سوى عمل "عشري" شهيد لقمة العيش، وأنه لديه ثلاثة من الأبناء.

وقال محمود شكل مؤسس اتحاد المصريين بالخارج، تحت التأسيس، إن مشاجرة وقعت داخل سوق تجاري بالعاصمة الرياض بالسعودية، بدأت بمشادة كلامية بين مواطن مصري يدعى عشري محمد حسن معوض" 37 عامًا، وآخر سعودي سببها أولوية تحميل الخضروات على سيارات نقل، فتطاول المواطن السعودي على الشاب المصري الذي دافع عن نفسه وكرامته، فأخرج السعودي طبنجة 9 مللي كانت بحوزته وأطلق عليه 5 رصاصات في أماكن متفرقة من جسده، وفر هاربا ثم حضرت سيارة الإسعاف ونقلته من موقع الحادث إلى أقرب مستشفى لكنه لم يستجيب لمحاولات العلاج وتوفي.
وأضاف مؤسس اتحاد المصريين بالخارج تحت التأسيس، أنه خلال تلك المشاجرة تدخل أحد أقارب القتيل "ابن شقيقه" وأصيب بـ3 طلقات نارية في الذراع الأيسر وهو يرقد الآن في حالة حرجة داخل إحدى المستشفيات بالرياض لتلقي العلاج، مؤكدا أن قوات البحث الجنائي، ضبطت المتهم..
وحصل "مصراوي"، على صورة ضوئية للتقرير الطبي الأول الصادر من إحدى المستشفيات بمدينة الرياض بالمملكة العربية ويتضمن بيانات المذكور "عشري محمد حسن معوض" 37 عامًا، مصري، وشهرته "رضا"، من قرية أولاد الشيخ التابعة لمغاغة في شمال محافظة المنيا، وأنه وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى نتيجة تعرضه لطلق ناري أدي لتوقف القلب والتنفس حسب إفادة الهلال الأحمر.
وأضاف التقرير، أنه بالكشف الطبي على المذكور تبين توقف النبض والتنفس والحدقتين متسعتان وغير متفاعلتين للضوء.
كما ذكر التقرير أنه جرى عمل محاولات الإنعاش القلبي الرئوي وأدوية إنعاش القلب للحالة دون استجابه، وأن المذكور وصل المستشفى مصابا بـ 5 فتحات لطلق ناري، ولم يستجيب المريض لكل محاولات الإنعاش، وتوفي متأثرا بجراحه.
فيما تقدمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالعزاء إلى أسرة المواطن.

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