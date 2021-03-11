بعد 3 أيام.. انتشال جثة صياد من مفيض توشكي في الوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نجح رجال الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية، اليوم الخميس، في انتشال جثة صياد غرق منذ 3 أيام، في بحيرات مفيض توشكى جنوب مدينة باريس في محافظة الوادي الجديد، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام.

ولقي صياد مصرعه، مساء الاثنين الماضي، إثر سقوطه في مياه بحيرات مفيض واحة باريس جنوب مدينة باريـس، وتلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا بالواقعة.

تبين وفاة "عصمت زكي إسماعيل عبد القادر" 45 سنة، صياد من مركز المراغة بمحافظة سوهاج، إثر سقوطه من أعلى مركب صياد في بحيرات باريس جنوب مدينة باريس والنابعة من مياه مفيض "توشكي"، حيث اختل توازنه من على المركب، وسقط في منطقة من المياه عميقة، وجرى الدفع بفرق الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية بمحافظة أسيوط لانتشال واستخراج الجثة من المياه.

كشف مصدر أمني مسئول، بمديرية أمن الوادي الجديد، عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن البلاغ ورد من عائلة وأصدقاء المتوفى، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أن بحيرات باريس أو مفيض توشكي، يقع جنوب مركز باريس بنحو 300 كم ويبعد عن واحة الخارجة بنحو 490 كم وهو عبارة عن عدد من بحيرات المياه العذبة القادمة من نهر النيل، والتي شقت الصحراء لتصل إلى جنوب الوادي الجديد.