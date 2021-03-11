مصرع 3 أطفال وإنقاذ 5 آخرين غرقوا في مصرف زراعي بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقى 3 أطفال مصرعهم غرقا، اليوم الخميس، في مصرف زراعي بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الخارجة العام.

تبين قيام 8 أطفال باستقلال مركب صغيرة في مصرف زراعي بمنطقة أرض المعلمين بالخارجة وغرق 3 أطفال خلال استقلالهم مركب صغير في مصرف زراعي بمنطقة أرض المعلمين بحي الزهور بمدينة الخارجة.

وجرى إنقاذ 5 أطفال بينما لقى 3 آخرين مصرعهم، وجرى استخراج جثمان أحدهم ويدعى "محمد مصطفى سعيد" 15 سنة، ونقله لمستشفى الخارجة العام ، وجاري استخراج باقي جثث الأطفال الغارقين.

حرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.